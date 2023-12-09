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Даев: У «Краснодара» будет небольшое домашнее преимущество в матче с ЦСКА

09 Декабря 2023 • 13:52 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
10.12 19:45

Экс-игрок ЦСКА Вячеслав Даев оценил предстоящий матч «армейцев» против «Краснодара» в 18-м туре Российской премьер-лиги.

«Нас ждёт интересный, бескомпромиссный матч. Обе команды будут настроены на победу. Кто победит — вопрос тяжёлый. Преимущество домашнего поля окажет какое-то влияние, но это будет слегка заметно», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что лидер турнирной таблицы РПЛ примет «армейцев» в воскресенье, 10 декабря. Стартовый свисток назначен на 19:45 по московскому времени. «Быки» набрали 35 очков, на семь баллов опережая предстоящего соперника. ЦСКА находится на шестом месте.

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