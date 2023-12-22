Представитель Роши: «Виллиан действительно счастлив в ЦСКА»

В агентстве «Sferico Sports» высказались о будущем своего клиента, защитника ЦСКА Виллиана Роши.

По словам представителя бразильского футболиста, пока официальных предложений по возможному переходу Роши не поступало.

«В данный момент конкретных предложений по Виллиану нет. Несколько клубов за ним наблюдают. Сейчас Роша хочет отдохнуть и вернуться ещё более сильным. Он действительно счастлив в ЦСКА», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Роша защищает цвета ЦСКА с осени 2022 года. В общей сложности в составе «армейцев» футболист провёл 54 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 7 миллионов евро.