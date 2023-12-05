Любители компьютерных игр активно обсуждают выход трейлера GTA 6. ЦСКА по этому случаю даже сделал обложку с Игорем Акинфеевым в стиле игры GTA. Её «армейцы» показали в своём телеграм-канале.

«Пока кто-то ещё даже не существовал, Игорь Акинфеев уже играл за ЦСКА и в первую GTA», - говорится в сообщении «армейцев».

В 2023 году ЦСКА осталось провести один матч. В воскресенье, 10 декабря, команда Владимира Федотова будет играть против «Краснодара» на выезде. На текущий момент «армейцы» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.