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​ЦСКА показал обложку с Акинфеевым в стиле GTA фото

05 Декабря 2023 • 17:49 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Любители компьютерных игр активно обсуждают выход трейлера GTA 6. ЦСКА по этому случаю даже сделал обложку с Игорем Акинфеевым в стиле игры GTA. Её «армейцы» показали в своём телеграм-канале.

«Пока кто-то ещё даже не существовал, Игорь Акинфеев уже играл за ЦСКА и в первую GTA», - говорится в сообщении «армейцев».

 

В 2023 году ЦСКА осталось провести один матч. В воскресенье, 10 декабря, команда Владимира Федотова будет играть против «Краснодара» на выезде. На текущий момент «армейцы» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев

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