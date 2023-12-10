Сперцян кратко ответил о своём будущем в «Краснодаре»

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян кратко высказался о своём будущем в «Краснодаре».

«Посмотрим, как пройдет», - приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы европейские клубы, которые хотели бы видеть его в своих рядах уже этой зимой.

Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.