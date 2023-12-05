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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры

05 Декабря 2023 • 15:40 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
09.12 19:45

Специалисты из Opta после завершения 17-го тура чемпионата России переоценили шансы команд на завоевание чемпионского титула. Шансы «Зенита» на чемпионство снизились с 58 до 54%. Что интересно, шансы «Краснодара» тоже упали – с 37 до 36%. Дело в том, что выросли шансы «Динамо» - с 1 до 5%.

Напомним, что в прошедшем туре «Краснодар» (35 очков) вернулся на вершину турнирной таблицы, обойдя «Зенит» (33 очка). «Динамо» (31 очко) располагается на третьей строчке.

В Российской премьер-лиге в 2023 году пройдёт ещё один тур. Его матчи состоятся 8, 9 и 10 декабря. «Краснодар» сыграет против ЦСКА, «Зенит» - против «Пари НН», а «Динамо» - против «Факела».

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