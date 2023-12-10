Деменко: «В концовке, когда нужна максимальная концентрация, у ЦСКА происходят ошибки, которые очень дорого стоят»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «быков» в матче против ЦСКА.

«Я думал, что в этом матче будет ничья. В принципе, она даже вырисовывалась по ходу игры. Тяжёлая игра была ожидаемой. «Краснодар» классно воспользовался моментом в конце. Игра была до гола, можно так сказать. Для команды эта победа очень важна, ведь она теперь уходит на паузу, лидируя на 2 очка. Думаю, «Краснодар» преобразуется за паузу ещё. Будут усиления. Шанс зацепиться за чемпионство есть, поэтому нужна конкуренция.

ЦСКА выглядит очень неплохо. Но вот что у него бывает. В концовке, когда нужна максимальная концентрация, там происходят ошибки, которые уже очень дорого стоят. Их тут же «Краснодар» наказал. Если взять игру, то матч был абсолютно равным, хорошая боевая игра. Победа вдохновляет, а поражение в последнем туре перед паузой, наоборот, очень обидно. Я думаю, что «Краснодар», действительно, будет сейчас усиливаться. Точечные усиления помогут увереннее себя чувствовать во второй половине сезона», - сказал Деменко.