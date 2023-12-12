Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого игрока года по версии IFFHS

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев попал в число номинантов на звание лучшего молодого футболиста 2023 года по версии IFFHS.

Кроме вингера «армейцев» на награду от Международной федерации футбольной истории и статистики претендуют Джуд Беллингем, Ламин Ямаль, Гави, Джамал Мусиала, Алехандро Гарначо, Хави Симонс, Флориан Виртц и ещё 16 футболистов.

Напомним, что Файзуллаев выступает за ЦСКА с лета текущего года, перейдя из «Пахтакора». В 18 матчах в рамках всех состязаний полузащитник стал автором двух голов при девяти ассистах.