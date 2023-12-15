Генич: «ЦСКА наиграл на более высокое место в таблице РПЛ»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о выступлении ЦСКА в первой части текущего сезона.

Напомним, после 18 туров РПЛ «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

По мнению Генича, несмотря на довольно низкую строчку в таблице, ЦСКА показал неплохую игру и заслуживал занять более высокое место.

«ЦСКА наиграл на более высокое место. Хороших матчей у «армейцев» было больше. Была долгая серия с ничейными результатами. Где-то, может, недобрали, а где-то перебрали. Объективно очень короткая скамейка у ЦСКА, очень много пропустили в концовках матчей», — приводит слова Генича Metaratings.

Матчи чемпионата России возобновятся в марте 2024 года. Первым соперником «армейцев» по весенней части сезона станет «Оренбург».