Агент: «Переход Пека в «Краснодар» невозможен»

Карлос Лейте, агент полузащитника «Васко да Гама» Габриэла Пека, исключил вероятность перехода своего клиента в «Краснодар».

«Переход Габриэла Пека в «Краснодар» невозможен», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего бразильца также заинтересован петербургский «Зенит».

В текущем году Пек провёл за «Васко да Гама» 39 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта следующего года.