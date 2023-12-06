​Акинфеев вспомнил, как начал играть под номером 35

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как начал выступать под номером 35 и делает это до сих пор.

«35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко. Под ним играл Руслан Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я перешёл в основной состав, мне давали сумку с вещами на сборы. Мне дали 35-й номер. Я особо значения не придавал: «Ну, дали и дали», - приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

По словам Акинфеева, он считает, что игровой номер не имеет никакого значения – главное, чтобы футболист выходил на поле и показывал хорошую игру.

Акинфеев отметил, что позже ему предлагали взять в ЦСКА номер 1, однако он уже сроднился с номером 35, поэтому отказался.

ЦСКА сейчас готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Краснодара». Команды сыграют в воскресенье, 10 декабря.

После семнадцати туров ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.