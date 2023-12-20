Тикнизян — о Сперцяне: «Очень умный и толковый парень»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне, вместе с которым он выступает за национальную сборную Армении.

«Мой коллега по сборной. А с недавних пор ещё мой друг — он дал мне денег взаймы и не попросил обратно. Ха-ха, шутка. Несмотря на то что он достаточно молод, он очень умный и толковый парень», — цитирует Тикнизяна Sport24.

Также Тикнизян выразил мнение, что у Сперцяна есть всё для того, чтобы выступать в лучших лигах Европы.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.