ЦСКА пожелал успехов Фуксу

ЦСКА пожелал успехов своему защитнику Бруно Фуксу, который ранее продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро» ещё на сезон.

«Атлетико Минейро» продлило аренду Бруно Фукса до декабря 2024 года. Желаем Бруно успешных выступлений!» — написала пресс-служба московского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Фукс перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. В составе «армейцев» защитник провёл 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В январе 2023 года бразилец присоединился к «Атлетико Минейро».

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой заключительный матч в этом году «красно-синие» проведут 10 декабря против лидирующего «Краснодара».