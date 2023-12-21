Стрепетов: «Краснодару» будет очень сложно удержаться на первом месте»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о перспективах «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 18 туров РПЛ «быки», набравшие 38 очков, возглавляют турнирную таблицу.

По мнению Стрепетова, несмотря на хороший состав, удержаться на вершине «Краснодару» будет непросто.

«Мы видим, что «Зенит» идёт, грубо говоря, «колесо в колесо» практически. Есть московское «Динамо»… И другие клубы. Интересно, как поведут себя Ивич и Галицкий, будут ли команду укреплять, ведь если не будет сделано определённое усиление, то «Краснодару» будет сложно», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В настоящий момент в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта следующего года. Первым соперником «быков» по весенней части сезона станет казанский «Рубин».