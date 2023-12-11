Пономарёв: По игре ЦСКА должен быть в тройке

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре «армейцев» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«По позиции ЦСКА в турнирной таблице итоги первой части чемпионата оцениваю отрицательно, но по игре «армейцы» должны быть в тройке. Тем не менее все еще впереди, команда у нас неплохая», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, «армейцы» могут подписать работящего полузащитника и крайнего нападающего, отметив при этом хороший кадровый подбор команды.

Напомним, что после 18-ти туров подопечные Владимира Федотова находятсПя на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.