Корнаухов назвал преимущество системы «осень-весна»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о возможном переходе российского футбола на систему «весна-осень».

По мнению эксперта, необходимости в таких изменениях сейчас нет, так как при системе «весна-осень» чемпионат России будет завершаться в холодную погоду. Кроме того, Корнаухов назвал главное преимущество нынешней системы «осень-весна».

«В нынешней системе есть преимущество в том, что матчи в плохие погодные условия можно чуть раньше переносить, а не делать это в последний момент, потому что мы заранее знаем прогноз погоды.

Сейчас чемпионат России заканчивается в шикарную погоду, и когда решается судьба чемпионства, то именно такие условия и должны быть», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».