Колыванов: «Футбол «Краснодара» стал более взрослым»

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, первую часть текущего розыгрыша чемпионата России «быки» завершили на первом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 турах.

«Футбол «Краснодара» стал более взрослый. Команда знает, где сыграть от обороны, не разыгрывает всё время у своих ворот, как было раньше — одна, вторая потеря, бам, пропустили. Потом попробуй отыграйся», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В настоящий момент в РПЛ продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта 2024 года. Первым соперником «Краснодара» по весенней части сезона станет казанский «Рубин».