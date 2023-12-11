Попов: «Акинфеев сам привёз гол в матче с «Краснодаром»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о поражении ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

По мнению эксперта, ошибку в моменте с пропущенным голом допустил вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев.

«Это чисто его гол. Конечно, защитники там проспали, но удар был абсолютно не сильный, берущийся, и он сам себе его привёз. Не готов был к такому, очень странно», — цитирует Попова Metaratings.

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут в начале марта следующего года против «Оренбурга».