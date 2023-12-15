Агент Мишича: «Йосипа знает каждая команда в России, к нему есть интерес»

Младен Гргич, агент полузащитника загребского «Динамо» Йосипа Мишича, сообщил, что в услугах его клиента заинтересованы клубы из России.

По слова Гргича, футболисту было бы интересно попробовать свои силы в РПЛ.

«Йосипа Мишича знает каждая команда в России, к нему есть интерес. Ему было бы интересно выступать в РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний хорват провёл за свой нынешний клуб 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что в чемпионате России наступил зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. После 18 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка.