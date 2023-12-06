Агент высказался об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Олимпиакоса» Бьелю

Томеу Риуторд, агент полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что «быки» могут приобрести испанского футболиста уже в зимнее трансферное окно. По словам агента, интерес к Бьелю «Краснодар» проявлял ещё летом.

«Интерес «Краснодара»? Могу сказать, что Пеп был близок к переходу в «Краснодар» ещё летом. Посмотрим, что будет зимой», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бьель провёл за «Олимпиакос» 17 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 6 миллионов евро.