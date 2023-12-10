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Чанов: «Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто»

10 Декабря 2023 • 10:24 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
Через 7 ч. 49 мин.

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что московскому клубу не следует продавать футболистов в зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что хоть аренды и полезны для молодых футболистов, сейчас ЦСКА не хватает глубины состава и многое будет зависеть от того, кто придёт в команду.  

«Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто, потому что не хватает скамейки. Но это предположение, надо смотреть, что решит клуб», — цитирует Чанова Legalbet.

Напомним, свой ближайший матч «армейцы» проведут сегодня, 10 декабря, против «Краснодара». Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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