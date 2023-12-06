Сенников: «ЦСКА может преподнести «Краснодару» сюрприз»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

По мнению эксперта, «Краснодар», занимающий сейчас первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, не испытывает давление и сделает всё возможное для того, чтобы обыграть «армейцев».

«У «Краснодара» есть хорошая возможность выиграть последнюю игру перед паузой и остаться на первом месте. Но ЦСКА может преподнести сюрприз, у них очень хороший подбор игроков», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 10 декабря на домашней арене «быков». Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.