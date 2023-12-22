Непомнящий: «Чалову нужно попасть к своему тренеру, в свою команду»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном отъезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в зарубежный чемпионат.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему россиянину проявляют турецкие клубы, а также французский «Марсель».

«Нужно ли Чалову уже сейчас ехать за границу? Это личное дело каждого человека. Единственное, если Фёдор куда-то собирается уехать, то ему нужно там играть, чтобы было точное понимание. Также игроку нужно попасть к своему тренеру, в свою команду, только тогда можно рассчитывать на удачу», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.