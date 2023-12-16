Олег Иванов: «Файзуллаев — главное открытие РПЛ»

Бывший игрок сборной России Олег Иванов назвал полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева главным открытием текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, 20-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Пахтакора». В составе «армейцев» футболист успел провести 18 матчей, в которых ему удалось забить два гола и отдать девять результативных передач.

«Физики пока не хватает, надо мускулами обрасти. Но голова светлая, здорово работает с мячом, всё время нацелен на обострение. Именно Файзуллаев — главное открытие РПЛ», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В 18 турах РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Следующие матчи чемпионата России состоятся в марте 2024 года.