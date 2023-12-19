Агент: «Перейра не перейдёт в клуб РПЛ зимой»

Рикардо Шейдт, агент защитника «Фламенго» Лео Перейры исключил переход своего клиента в российский клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Краснодара».

«Лео не перейдёт в клуб РПЛ этой зимой. Новых запросов по нему из России не было. Готов ли он рассмотреть предложение из России? Смотря что за клуб», — цитирует агента «РБ Спорт».

За «Фламенго» Перейра выступает с 2020 года. В общей сложности в составе своей нынешней команды защитник провёл 160 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 5,5 миллионов евро.