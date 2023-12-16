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В ЦСКА рассказали о восстановлении Мухина и Дивеева

16 Декабря 2023 • 19:47 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ходе восстановления Игоря Дивеева и Максима Мухина, получивших ранее тяжёлые травмы.

«У Максима Мухина всё по плану. Пока вопрос о присоединении к общей группе, всё-таки какое-то время требуется. Игоря Дивеева ждем, он сейчас с нашим тренером-реабилитологом Игорем Степановым занимается индивидуально», — рассказал Брейдо в интервью «Матч ТВ».

Игорь Дивеев не выходил на поле с июля текущего года, перенеся операцию на голеностопе после Суперкубка России. Максим Мухин порвал крестообразные связки колена в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина». «Армейцы» завершили первую часть сезона на восьмом месте.

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