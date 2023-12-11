Рианчо: «Я не удивлён, что первую часть сезона «Краснодар» закончил на первом месте»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ после первой части текущего сезона.

Напомним, после 18 туров «быки» опережают второй «Зенит» на два очка. Рианчо назвал «Краснодар» хорошей командой, выразив мнение, что ей по силам добиться успеха.

«Я не удивлён, что «Краснодар» первую часть сезона закончил на первом месте в РПЛ. Когда работает хорошее руководство, хороший тренер и хорошие футболисты, то обязательно, команда побеждает. Я лично знаком с руководством команды, очень серьёзные люди», — цитирует Рианчо Metaratings.

Отметим, что чемпионат России возобновится в начале марта следующего года. Первым соперником «быков» по весенней части сезона станет казанский «Рубин».