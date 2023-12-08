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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Боков: «Зенит» опередит «Краснодар»

08 Декабря 2023 • 12:14 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
1 1.27 X 5.80 2 13.00
09.12 19:45

Экс-игрок «Зенита» Максим Боков считает, что питерская команда обойдёт «Краснодар» в турнирной таблице уже после ближайшего тура.

На текущий момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в таблице Премьер-лиги, а «Зенит» идёт вторым с 33 баллами.

«Я думаю, «Зенит» по любому опередит «Краснодар». После 18-го тура «Зенит» станет единоличным лидером чемпионата», - цитирует Бокова Metaratings.

Напомним, что «Зенит» в субботу примет «Пари НН», а «Краснодар» на следующий день проведёт домашний матч против ЦСКА.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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