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Первый тренер Чалова: Зимой Фёдор не уедет в Европу

07 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Павел Коваль, который является первым наставником форварда ЦСКА Фёдора Чалова, поделился мнением о возможном трансфере игрока в Европу.

«Я думаю, что Чалов зимой не уедет в Европу. Летом, в конце сезона, может быть, он уедет. Надо ехать и играть, а не сидеть. Переходить в хороший клуб, где решают большие европейские задачи», — приводит слова Коваля Metaratings.

В текущей кампании 25-летний нападающий появился на поле в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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