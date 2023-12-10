​Тренер ЦСКА – о Карраскале: «Сколько с ним было индивидуальных разговоров…»

Мурат Искаков, который входит в тренерский штаб Владимира Федотова в ЦСКА, высказался об атакующем полузащитнике Хорхе Карраскале. В летнее трансферное окно колумбиец покинул клуб и перешёл в «Динамо». Ранее у Федотова возникли проблемы в работе с Карраскалем.

Отвечая на вопрос Sport24 о том, в какой момент Карраскаль стал неуправляемым, Искаков сказал: «Даже не знаю. Сколько с ним было индивидуальных разговоров, сколько отдельно Валентиныч беседовал… Пытался объяснить требования, применял разные методы».

Искаков отметил, что латиноамериканские футболисты имеют особый характер и могут обидеться в любой момент.

В воскресенье ЦСКА проводит матч чемпионата России против «Краснодара». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.