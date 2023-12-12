Силкин: «Краснодар» — фаворит на чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки текущего сезона РПЛ.

Напомним, после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Краснодар» меня здорово удивил, они здорово провели осеннюю часть. Я вам так скажу: в игре с ЦСКА Кривцов забил чемпионский гол. Везёт тому, кто везёт. «Краснодар» — фаворит на чемпионство, они точно поборются с «Зенитом», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Также тренер подчеркнул, что многое в дальнейшей расстановке сил будет зависеть от того, какие трансферы совершат южане текущей зимой.

Чемпионат России возобновится в марте следующего года. Первым соперником «быков» по весенней части сезона станет казанский «Рубин».