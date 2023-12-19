Масалитин назвал две команды, которые разочаровали его в первой части сезона РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал главные разочарования первой части текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт отметил неубедительные выступления «Спартака» и ЦСКА, расположившихся на пятой и восьмой строчках в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров.

«Расстройство вызывает место и игра ЦСКА. Как, впрочем, и «Спартака». В начале сезона забуксовал «Локомотив» и лихорадило «Динамо», но они затем стабилизировали игру и поднялись в турнирной таблице», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

На сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Динамо», отстающее от «быков» на шесть баллов.