Федотов: «Будет полный стадион под названием аншлаг, какое может быть настроение, кроме боевого»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Что за опыт, вот так посреди недели по ходу чемпионата взять и провести сборы перед игрой в другом городе?

- Во-первых, по пути, во-вторых, мы видели, какая погода была в Москве. Грех было этим не воспользоваться. И дорогу разбили, и подготовились на полях похожих, на основное поле «Краснодара». Убили нескольких зайцев. В хороших погодных условиях, соответствующих сегодняшнему матчу.

- Что по краснодарским зайчикам? В последнее время часто играете с «Краснодаром». В Кубке в этом году вообще было много матчей. Если отталкиваться от того кубкового финала, какая команда стала сильнее, ЦСКА или «Краснодар»?

- Здесь в конкретный час в конкретный день. Но мы видим, что все матчи носят бескомпромиссный характер. Где может победить любая команда. И матч первого круга у нас на стадионе мы провели, но соперник в конце предложил очень динамичный футбол, и мы могли пропустить, поэтому нас ждет интересный поединок.

- Неожиданно в концовке этой части сезона, во втором матче подряд в основе оказывается молодой Матвей Лукин в центре обороны. Почему было принято такое решение, как он выбил себе это место?

- Победный состав. Я думаю, что здесь всё понятно, и тренировочная деятельность, которую мы проводили, подсказала нам этот путь.

- Что за настроение сейчас, что за ощущение? Потому что вот-вот уже отпуск. Мы знаем эту историю про отпускное настроение. Влияет ли это на команду, учитывая статус игры?

- Мы профессиональные амбициозные футболисты, сегодня ни для кого не секрет, мы давно об этом знаем, будет полный стадион под названием аншлаг. Какое может быть настроение, кроме боевого? Показывать свои амбиции, мастерство и сражаться за победу.

- Но вечеринка будет в Москве, не в Краснодаре?

- Здесь знаете, какое сейчас время и сложная логистика, поэтому вечеринка будет, когда будут трофеи.