Камоцци: «Сперцяну стоит покинуть «Краснодар», если «Ювентус» придёт за ним»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Я думаю, что Сперцяну стоит покинуть «Краснодар» зимой, если «Ювентус» придёт за ним. Но, наверное, руководство клуба так просто его не отпустит. Ведь «Краснодар» борется за чемпионство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.

В ближайшем 18-м туре РПЛ «Краснодар» встретится с ЦСКА. Эта игра состоится 10 декабря и начнётся она в 19:45 по московскому времени.