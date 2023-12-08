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Камоцци: «Сперцяну стоит покинуть «Краснодар», если «Ювентус» придёт за ним»

08 Декабря 2023 • 13:49 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
10.12 19:45

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Я думаю, что Сперцяну стоит покинуть «Краснодар» зимой, если «Ювентус» придёт за ним. Но, наверное, руководство клуба так просто его не отпустит. Ведь «Краснодар» борется за чемпионство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.

В ближайшем 18-м туре РПЛ «Краснодар» встретится с ЦСКА. Эта игра состоится 10 декабря и начнётся она в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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