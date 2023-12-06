​Гинер: «С уважением отношусь к Яшину и другим, но, по-моему, Акинфеев уже поставил все рекорды»

Евгений Гинер, который занимает должность президента ЦСКА, высказался об Игоре Акинфееве.

По словам Гинера, уже спустя год или два после начала выступлений Акинфеев доказал, что является звездой.

«Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звёздных вратарей превзошёл. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и «сухих» матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее», - цитирует Гинера «Спорт-Экспресс».

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на семь зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 10 декабря, - против «Краснодара» на выезде.