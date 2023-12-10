Игрок «Краснодара» Батчи подвёл итоги первой части сезона

Футболист «Краснодара» Жоау Батчи высказался о своих результатах в первой части сезона Российской премьер-лиги.

Сегодня, 10 декабря, «быки» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги переиграли московский ЦСКА (1:0), благодаря чему ушли на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два балла.

Игрок отметил, что доволен тем положением, которое было добыто.

«Я всегда старался. Но всегда есть куда расти. Мы будем стараться улучшать свою игру», - приводит слова Батчи «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний вингер принял участие в 18 играх, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.