​«Краснодар» озвучил состав на битву с ЦСКА

В главном матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» будет принимать ЦСКА. Наставник «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Арутюнян, Батчи, Олусегун, Дэвид.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА начнётся в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Краснодар» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одно очко. В случае победы «быки» уйдут на зимние каникулы лидерами.