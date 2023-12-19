Ивич: «Несмотря на отъезд легионеров, лёгких игр в РПЛ не бывает»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением об изменениях, произошедших в российском футболе после отъезда большого количества иностранных футболистов.

«На первый план вышла работа с молодыми игроками, воспитанниками местных ДЮСШ. Несмотря на это, РПЛ остаётся сильной — в ней по-прежнему есть иностранные футболисты со всех концов света. Лёгких игр в России не бывает», — приводит слова Ивича Hot Sport.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта следующего года. Первым соперником «быков» по весенней части сезона станет казанский «Рубин», отстающий сейчас от команды Ивича на 10 баллов.