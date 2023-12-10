Врач ЦСКА рассказал о состоянии Дивеева

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии защитника столичного клуба Игоря Дивеева.

Безуглов отметил, что футболист вместе с клубным специалистом по физической реабилитации уже улетел в ОАЭ, где продолжит подготовку.

«В хороших условиях на хороших полях для того, чтобы Игорь мог максимально быстро влиться в общую группу зимой», - приводит его слова пресс-служба столичной команды.

Напомним, что Дивеев получил травму голеностопа в июле во время матча Суперкубка России против питерского «Зенита», после чего он успешно перенёс операцию в Германии и с тех пор не появлялся на поле.