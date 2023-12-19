Гладилин назвал Ивича и Личку лучшими тренерами первой части сезона в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал лучших тренеров первой части текущего сезона РПЛ.

Эксперт выделил наставника «Краснодара» Владимира Ивича и тренера «Динамо» Марцела Личку.

«Я бы назвал Ивича и Личку, они проделали отличную работу перед уходом на перерыв. Их команды набрали ход и не дали осечку в конце первой части сезона», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Отметим, что на награду лучшему тренеру ноября-декабря также претендуют Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив») и «Рашид Рахимов («Рубин»).

После 18 туров РПЛ «Краснодар» Ивича возглавляет турнирную таблицу, опережая третье «Динамо» Лички на шесть очков.