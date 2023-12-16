Иванов: «Черников напоминает мне Игоря Денисова»

Бывший футболист сборной России Олег Иванов высказался о полузащитнике «Краснодара» Александре Черникове.

Иванов отметил, что 23-летний игрок имеет важную роль в игре «Краснодара». Иванов сравнил Черникова с бывшем полузащитником «Зенита» и сборной России Игорем Денисовым.

«Когда заходит речь о «Краснодаре», все начинают нахваливать Сафонова и Сперцяна, Кордобу и Алонсо. А я хочу отметить Черникова, который по манере игры напоминает мне Игоря Денисова. Такой же заводной, немногословный, выполняет сумасшедший объём черновой работы», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Черников провёл за «Краснодар» 23 матча, в которых отметился одним забитым голом.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Отметим, что в РПЛ продолжается зимний перерыв, который завершится в марте следующего года.