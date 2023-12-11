Игрок ЦСКА Лукин — о поражении от «Краснодара»: «Мы больше заслужили гол»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Напомним, что единственный и решающий мяч в этой встрече «армейцы» пропустили на 90-й минуте игры.

«Второй тайм мы провели хорошо. Мы больше заслужили гол, но это игра. Пропущенный гол — потеря концентрации, непозволительная на таком уровне. Будем работать над тем, чтобы такого не повторялось», — цитирует Лукина «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Отметим, что чемпионат России возобновится в марте следующего года. Первым соперником «армейцев» во второй части сезона станет «Оренбург».