Полузащитник «Краснодара» Батчи подвёл итоги матча против ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о победе над московским ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Это было проявление командой, которой мы есть, которая борется всегда за победу вне зависимости от минуты. Мы боремся всегда до конца», - приводит слова Батчи «РБ Спорт».

Напомним, что победным голом на 90-й минуте встречи отметился вышедший на замену Никита Кривцов после передачи с углового от Эдуарда Сперцяна.

Благодаря победе подопечные Владимира Ивича закончили первую часть сезона в лидерах турнирной таблицы, опережая питерский «Зенит», который идёт на второй позиции, на два балла.