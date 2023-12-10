​Дьяков: «Кордобу сложно заменить»

Центральным матчем последнего в этом календарном году восемнадцатого тура российского чемпионата станет игра «Краснодара» с ЦСКА, она состоится в воскресенье вечером. Виталий Дьяков, бывший защитник «Ростова», считает, что «быкам» будет сложно подобрать адекватную замену для Джона Кордобы, который вынужден отбывать дисквалификацию.

- Кордобу сложно заменить и в «Краснодаре» сейчас нет 100% замены. Потому что очень много Кордоба делал и делает для команды в атаке. Он и мячей много цепляет, и забивает, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.kz.

Игра между «Краснодаром» и ЦСКА начнется в 19:45 по московскому времени.