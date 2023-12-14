Бышовец: «Кривцов, Сперцян и Черников — группа игроков, которая определяет лицо «Краснодара»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об игроках «Краснодара» — Никите Кривцове, Александре Черникове и Эдуарде Сперцяне.

По мнению специалиста, эти игроки определяют лицо «Краснодара», который после 18 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу.

«Очень рад за Кривцова. Я вспоминаю реакции, когда я называл его одним из самых перспективных игроков России. Кривцов, Сперцян и Черников — группа игроков, которая определяет лицо «Краснодара», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Чемпионат России ушёл на зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. Первым соперником «Краснодара» весной станет «Рубин».