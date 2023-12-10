«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Кривцов Никита90'
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Тормена Витор•Алонсо Хуниор•Арутюнян Георгий•Ахметов Ильзат62' (Кокшаров Александр (62') •Черников Александр• 37'Сперцян Эдуард•Батчи Жоау 74'90' (Ленини Пина (90') •Кобнан Мозес62' (Кривцов Никита (62') •Олусегун Джуниор
Акинфеев Игорь•Лукин Матвей•Виллиан Роша•Мойзес Роберто•Келлвен Дуглас•Зделар Саша• 61'Мендес Виктор•Гайич Милан III•Обляков Иван90' (Заболотный Антон (90') •Чалов Фёдор90' (Давила Виктор (90') •Файзуллаев Аббосбек
10 декабря. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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