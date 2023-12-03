Сафонов: Кордоба был неправ, нужно сдерживать себя

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поступке своего одноклубника Джона Кордобы, который ранее был дисквалифицирован на несколько матчей за неприличный жест.

«Джон был неправ, на него смотрят дети, болельщики. Игра была эмоциональной, но задача игроков — сдерживать себя», — передает слова Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне колумбийский форвард провел 20 матчей во всех турнирах, в которых смог забить 11 мячей. Помимо этого, на счету Кордобы четыре ассиста.

После 17 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 очков.