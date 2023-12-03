Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов: Кордоба был неправ, нужно сдерживать себя

03 Декабря 2023 • 19:30 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поступке своего одноклубника Джона Кордобы, который ранее был дисквалифицирован на несколько матчей за неприличный жест.

«Джон был неправ, на него смотрят дети, болельщики. Игра была эмоциональной, но задача игроков — сдерживать себя», — передает слова Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне колумбийский форвард провел 20 матчей во всех турнирах, в которых смог забить 11 мячей. Помимо этого, на счету Кордобы четыре ассиста.

После 17 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Матвей Сафонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
17:10
Обляков — о матче с «Ростовом»: «Неплохо было бы в валенках выскочить»
16:54
Балахнин: «ЦСКА выиграл, потому что «армейцы» лучше «Ростова»
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
2
0
1.73 3.95 4.60
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
2
1
1.55 4.10 6.00
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3
1
3.45 3.95 1.97
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
3.35 3.95 2.00
Видео
04.12.23 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Рубин Рубин
1.69 3.85 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
21:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Родригао - об условиях в матче против «Локомотива»: Я никогда не сталкивался с этим в своей карьере
21:18 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» опустился на 7-е место в РПЛ
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» проиграл в Грозном в РПЛ впервые за 8 лет
21:11 · Россия. Премьер-лига
​Наумов: «Не назвал бы победу «Локомотива» случайной»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Семак — о будущем Ренана: «Как будут предложения, будем рассматривать»
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на поражение «Спартака»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук: При такой погоде, считаю, получился хороший матч
20:54 · Россия. Премьер-лига
Конате — о праздновании Бериши: «Не думаю, что оно было провокационным»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Зенит» для многих является раздражителем
20:38 · Россия. Премьер-лига
Бериша после гола прыгнул с двух ног в Абаскаля — испанский специалист повалил игрока и был удалён
20:17 · Россия. Премьер-лига
Круговой — о поражении от «Локомотива»: Все играли в одинаковых погодных условиях
20:13 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» снова обыгрывает «Спартак» в самом начале второго тайма
20:10 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Меньше слов — больше дела! Вот это девиз «Локомотива» и московского футбола»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин высказался о поражении «Зенита» в Москве
20:07 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Локомотива» Левин: «Погода минимально внесла свои коррективы, результат матча закономерен»
Все новости
Рекомендуем