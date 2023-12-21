Агент Роши: «К Виллиану проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, Германии и Франции»

Эмануэль Мело, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны зарубежных клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего бразильца заинтересован «Трабзонспор». По словам Мело, никаких официальных предложений от турецкого клуба стороне игрока не поступало.

Также агент отметил, что за Рошей следят клубы из Саудовской Аравии, Германии и Франции.

«К Виллиану проявляют интерес несколько клубов, но болельщики ЦСКА могут не переживать, пока нет ничего серьёзного. Это клубы из чемпионатов Саудовской Аравии, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1», — приводит слова Мело Metaratings.

В текущем сезоне Роша провёл за ЦСКА 22 матча, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.