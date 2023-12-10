Сафонов: «Много эмоций от победы, раздевалку там разнесли отчасти»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Почему этот матч получился таким неровным? И первый тайм - зеркальная противоположность второму?

- Скажу честно, сейчас больше эмоций от победы, раздевалку там разнесли отчасти. Поэтому тяжело мне сказать, в чем заключается причина изменений, но 100% это связано и с тем, что ребята вышли на второй тайм очень заряженными и настроенными только на победу. Я думаю, что всем это было видно, и ЦСКА это тоже понимал.

- Что было в перерыве, на что делал упор и акцент Ивич?

- По первому тайму у нас было мало контроля мяча, как мне казалось, потому что не получалось менять с фланга на фланг. Для первого тайма ЦСКА нам поставил тяжелую задачу в этом плане, не давал нам играть так, как мы планировали. По крайней мере, у нас это не получалось в первом тайме. Во втором тайме постарались что-то поменять. Я думаю, что это сработало, потому что у нас мяч держался. Не знаю, связано ли это с тем, что ЦСКА у нас не мог его отобрать, или просто соперник решил сыграть вторым номером во втором тайме.

- Сегодня было немало эпизодов, когда тебе приходилось вступать в игру. Какой был самым сложным?

- Я не могу выделить. Просто напряженный матч, напряженная атмосфера в штрафной была. Чувствовалось, наверное, всем на стадионе и у экранов. Какой-то один момент выделить не могу.

- Последний матч, «Краснодар» на первом месте чемпионата. Эмоции? Насколько это прекрасно и здорово?

- Наверное, последний матч в этом году, последний будет 30-й тур. Все понимают, что мы на первом месте, что прошло больше половины сезона, и настрой отдохнуть, перезагрузить голову и прийти в новый год, продолжить сезон как минимум с тем же настроем, что мы играли первую часть сезона. Как минимум так же, а то и мощнее.