Ивич объяснил отсутствие Кокшарова и Кривцова

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Вопрос относительно Кокшарова. Мы знаем, что он приболел на этой неделе. Как будет выглядеть атака команды с Мозесом впереди? В чем свои преимущества с таким наконечником?

- На самом деле да, Кокшаров и Мозес - разные игроки. У них есть свои плюсы и минусы, у них разные качества. В плане Кокшарова, да, в начале недели он приболел, а сейчас он готов к игре. Но решили мы начать данную игру с Мозесом, он тоже готов. В плане атаки как будет развиваться с Мозесом, мы посмотрим, как пройдет матч. Но я уверен, что Мозес, когда выйдет на поле, выдаст максимум, он профессиональный игрок и сегодня себя покажет на поле.

- Кривцов вне стартового состава. Мы привыкли к тому, что это железобетонный игрок основы. Насколько он готов сегодня выйти? Почему выбор в сторону Батчи в роли «восьмерки»?

- На самом деле Никита Кривцов - очень важный игрок. По-моему, он все матчи начинал и играл, кроме прошлого матча, где он вышел на поле со скамьи. Мы следим за всеми нашими игроками, как они себя показывают. Игроки показывают разные качества, у них есть разные преимущества. По-моему, всем надо давать шанс играть, показывать себя на поле. В плане Кривцова и Батчи, мы посмотрим, как это решение покажет себя.

- Что вам дала первая игра команд в первом круге? Потому что она была очень разной, ее и гол разделил, и концовка была за вами. Какой урок вы вынесли из того матча? Тем более, с ЦСКА в последнее время часто играете?

- Мы ту игру, к сожалению, проиграли. Могу сказать, что мы не заслуживали уступить. Мы, к сожалению, упустили много шансов, на самом деле, по-моему, минимум в том матче должен был ничейный результат. Но такое происходит на поле. Иногда бывает, что ты становишься хуже соперника и выигрываешь. Иногда наоборот. Но сегодня на поле команды выйдут с желанием победить. Тот прошлый матч с ЦСКА уже позади. Сегодня данный матч последний в год. У каждой команды есть свой результат, свои цели. Я уверен, что мои игроки на поле покажут максимум, и мы посмотрим, какой будет результат матча.