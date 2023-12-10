Колыванов: «Краснодар» ровно провёл первую часть сезона, заслуженное лидерство»

Российский тренер и эксперт Игорь Колыванов уверен, что «Краснодар» по заслугам ушёл на зимнюю паузу в РПЛ лидером турнирной таблицы.

«Думаю, «быки» заслуженно находятся на первом месте. Они достаточно ровно прошли эту часть сезона, очень рад за них. Да, иногда были осечки, но это на фоне усталости или потерь», - говорит Колыванов для «Матч ТВ».

Напомним, что у «Краснодара» 38 очков в копилке, команда на два балла опережает «Зенит», что идёт на втором месте таблицы. В последнем, 18-м туре Премьер-лиги в 2023 году «быки» добыли минимальную победу в игре с ЦСКА благодаря голу Никиты Кривцова.